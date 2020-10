Kimberly Loaiza IMPACTA con deslumbrante BELLEZA pese a ATAQUES por cambio de LOOK: VIDEO

Hace unos días, la youtuber, Kimberly Loaiza sorprendió a todos sus seguidores en Instagram al presumir su nuevo y radical cambio de look, el cual inmediatamente se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo.

Pese a que luce espectacular, la cantante de temas como "Bye, bye", "No seas celoso" y "Me perdiste" recibió fuertes criticas por parte de sus fans, quienes aseguraron que el cambio no le había favorecido.

Ahora, la talentosa modelo decidió mandar un contundente mensaje a sus detractores al compartir una imagen presumiendo su hermoso rostro con su radical cambio de imagen.

La fotografía...

Una página en Instagram dedicada a compartir maquillajes subió una breve grabación en la que se puede contemplar la belleza de Kimberly Loaiza, la cual roba suspiros en redes sociales.

En el video observamos a la youtuber acomodarse el cabello para presumir su hermosa cara que fue maquillada para lucir más espectacular que nunca.

Como era de esperarse, la grabación inmediatamente se volvió viral en el mundo de las redes sociales alcanzando, hasta el momento, más mil reproducciones.