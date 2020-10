Esta es la verdadera razón por la que Paty Navidad fue censurada en Instagram

View this post on Instagram

Para mu00e1s informaciu00f3n detallada sobre las mentiras de u00e9sta plandemia, las vacunas de nanotecnologu00eda, quienes estu00e1n y los intereses que existen detru00e1s de este plan global, lo referente a la agenda 2030 de la u00e9lite oscura y mu00e1s, nos lo dicen #Medicosporlaverdad @LamujerdelaolaC u2764ufe0fud83dude4fud83cudffb