Ximena Díaz, la ex de El Potrillo conquista a los usuarios de Instagram: FOTOS

View this post on Instagram

Un diu0301a menos.... o un diu0301a mau0301s??!! Ya no sabemos ud83dude0f #quarantinelife a mi manera , despelucau0301; SIN una bici que me lleve a todos lados...ud83cudfbc ud83cudfb6ud83cudfb5u2764ufe0f06.2020 missing ud83cudde8ud83cuddf4