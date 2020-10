Ninel Conde responde a críticas sobre su boda: "Si me equivoco es mi problema"

Ninel Conde se colocó en medio de la polémica luego de compartir una foto en sus redes sociales donde lució anillo de compromiso, lo que ha desatado críticas sobre su compromiso con su novio Larry Ramos.

La actriz ha sido blanco de críticas luego de que se diera a conocer su compromiso con Larry Ramos, quien enfrenta problemas con la justicia por cargos de fraude; además, Conde pelea la custodia de su hijo.

Ante las críticas que se han dado en las redes sociales por su boda, el "Bombón asesino" respondió con un contundente mensaje y reveló cuándo podría llevarse a cabo la celebración en la que una su vida con el empresario colombiano.

"No está tan padre que todo mundo opina, pero bueno, soy figura pública, a esto me expuse, yo quería ser artista, salir en la tele y es parte de, por eso tienes que aprender a no recibir esa basura, que no entre en tu corazón, escuchar y ya. Además, ya estoy bastante grandecita para saber lo que hago, y si me equivoco, ya será mi problema", dijo.