Livia Brito PRESUME cintura de AVISPA en top de BRILLOS que deslumbra: VIDEO

La hermosa y bella actriz Livia Brito sigue enloqueciendo a sus fans, no sólo por sus actuaciones en pantalla, sino porque no deja de compartir contenidos en redes que alborotan a la fanáticos, y vaya que no es la primera vez que esta guapa actriz lo hace, ya que su belleza es INDUDABLE.

Esta vez dejó sorprendidos a propios y extraños porque derrochó sensualidad al enfundarse en una falda amarilla a lunares y croptop que deslumbraba a brillos y se puso a bailar con una música estilo dance muy sexy, que de inmediato hizo que todos le comentaran en su video que se ve muy linda y que ella destaca por su sonrisa.

De Cuba para México

La cubana debutó en nuestro país hace una década en la telenovela “Triunfo del amor”, con el personaje de Fernanda Sandoval, y desde entonces no ha parado de conquistar corazones.

Por ejemplo cuando protagonizó la serie “La Piloto”, y bueno, hemos comprobado que no solo es una excelente actriz, sino excelente bailarina y eso queda muy claro, su forma de mover las caderas al más puro estilo Shakira, deja a más de uno suspirando.

Te dejamos el video para que puedas comprobarlo con tus propios ojos, ¿y tú crees que Livia Brito es bella y baila como una diosa?