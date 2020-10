La Academia: ¿Recuerdas a Miguel Ángel? Tras fracasar en el medio, hoy se dedica a esto

Luego de que se corrieran los rumores de que la Primera Generación de La Academia estaría lista para regresar en un reencuentro que involucrar a todos sus participantes originales en el mes de julio pasado, la nostalgia ha surgido entre muchos de sus seguidores; ya que algunos de los participantes, incluso ganadores de este reality se desaparecieron de las cámaras y del ojo público.

A post shared by PrimeraGeneracionMx (@primerageneracionmx) on Aug 21, 2020 at 10:05pm PDT

View this post on Instagram

Recordemos que los primeros lugares de la generación inaugural fueron Miguel Ángel, Myriam Montemayor y Víctor García. Bueno pues Miguel Ángel Rodríguez se enfrentó a duros retos cuando terminó este reality show ya que su carrera no despegó como él esperaba.

A post shared by Miguel Angel (@miguelaoficial) on Sep 2, 2020 at 8:03am PDT

View this post on Instagram

El cantante originario de Puebla, fue el ganador del tercer lugar en aquel 2002, y enseguida de terminar el programa contrajo matrimonio con su ahora ex esposa Yulián el siguiente año. Para 2004, se terminó su contrato con la televisora del Ajusco, ya que no se cumplieron algunos términos que se habían pactado.

De hecho, el cantante afirmó que perdió todo el dinero que había ganado en el programa tras el divorcio; entonces empezó a trabajar en otros ámbitos muy distintos a los del canto y el medio artístico, para lograr conseguir dinero.

Uno de esos trabajos tan diferentes al del oficio de ser cantante, fue vender en la calle celulares, en el año 2012, cuando tenía 28 años, una famosa revista de espectáculos lo captó en este oficio, y fue entonces cuando declaró que había ocasiones en que siquiera tenía para comer.

“Me las he visto difícil; a veces no tengo para comer. Vivo al día. Me pasó de todo, me casé, me separé y el dinero que gané lo gasté en mi divorcio…” declaró en aquel entonces.