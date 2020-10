Ester Expósito ¡Explota! Niega haberse realizado alguna cirugía

Ester Expósito alcanzó la fama tras su participación en la serie española Élite, sin embargo a partir de ahí su popularidad ha subido como la espuma y no es para menos, con su belleza y figura de infarto hace suspirar a los más de 26 millones de seguidores en sus redes sociales.

Sin embargo, la española estalló recientemente tras darse a conocer rumores acerca de las supuestas cirugías que se habría realizado, algo que rotundamente ha negado. Ester Expósito habló sobre el tema tras publicar esta semana una postal en su cuenta de Instagram en la que se le ve presumir su envidiable figura al posar en un seductor bikini rojo.

Tras compartir su post, decenas de internautas aseguraron que su cuerpo no es natural y que es resultado de intervenciones quirúrgicas. La guapa actriz, que compartió su imagen con la frase “Siesta al sol” aprovechó para aclarar estos rumores de manera contundente.

“Hay que comprobar la información”

Tras la serie de comentarios en sus redes sociales en donde señalaban a Ester Expósito que su cuerpo era resultado de las cirugías, la actriz de 20 años trató de acallar los rumores e incluso invitó a sus detractores a comprobar su información.

Ha sido en una de sus InstaStories en donde Expósito publicó: “Pues no me he realizado ninguna rinoplastia ni bachectomía ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información”, señaló molesta la protagonista de Élite.

Además Expósito señaló que con esas especulaciones se engaña a la gente y llamó a quienes la señalaron a demostrar sus teorías, ya que son millones los jóvenes que la siguen y podrían influir en ellos con suposiciones erradas.

Ester Expósito concluyó su declaración con un fuerte llamado al profesionalismo de los medios: “Así que supuestos profesionales y determinados medios de comunicación, sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo”, concluyó la actriz española.