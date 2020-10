Carmen Salinas, polémica y tragedia marcan la trayectoria y vida de la actriz

View this post on Instagram

Inmensas gracias a todos los que amablemente me mandaron mensajes de felicitaciu00f3n por el du00eda de mi cumpleau00f1os el du00eda 5 del presente. Gracias Dios bendito por haberme permitido llegar con salud, y rodeada por el amor de mi familia y de mis amigos. Los amo a todos. CARMEN SALINAS.