Acapulco Shore: Mane EMBELLECE playas de Cancún con PEQUEÑO bikini, tras paso de huracán Delta FOTOS

La u00fanica persona con la que tienes que estar bien,es contigo misma!! Los demu00e1s van y vienen!!no importa lo que quieran, sino lo que tu00fa quieras, no importa lo que opinen, sino lo que tu00fa opines. El tu00edpico vale verga!!!pero para mi significa... vivir TU vida feliz. ud83eudd1fud83cudffb