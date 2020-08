Yahir dará concierto, dónde y cuándo verlo vía streaming

Con medidas extremas por la pandemia del coronavirus, Yahir viajará a la CDMX para reunirse con sus músicos y ofrecer un show acústico vía streaming el próximo viernes 7 de agosto en Facebook, lo que le permite seguir en contacto con el público en esta época al presentarle sus hits.

“Es un show acústico, siempre es un agasajo, porque te permite hacer nuevas versiones de tus propias canciones. Además, en medio de la pandemia, necesitamos cercanía con el público, la única manera es ésta y me gusta tener la oportunidad de platicar con la gente entre cada tema”, dijo el intérprete.

El ex académico aprovechará el viaje para entrar al estudio para grabar nuevos temas que lanzará cada mes y medio como sencillo, ya que aún no tiene claro si hará un disco completo. En el sonido de este material predominará la balada, pero no descarta contar con toques del urbano.

“Hay una parte muy bonita del urbano que es ese flow lento, claro que no lo haría yo, me gustaría invitar a exponentes del género para que cantemos juntos algunas frases, pero aún estamos trabajando la idea”, señaló.

Busca identificación con su música

Yahir salió de la Academia en 2002, en 18 años ha visto cómo cambió la industria musical con el boom de las plataformas digitales y redes sociales, al grado de que ahora es más importante llegar a espacios como Tik Tok, que a la radio, para medir el éxito de un tema.

Sin embargo, el cantante sólo quiere que la gente se identifique con su música.

“Desconozco Tik Tok, sé que las rolas que llegan ahí, se vuelven fuertes, estaría padre que alguna canción mía llegue ahí, pero no trabajo con ese fin, prefiero hacer temas desde el corazón, con las que la gente conecte y ya el tiempo dirá a dónde llegan”, afirmó.

Cuándo y cómo ver a Yahir

Yahir realizará un show acústico vía streaming

Cuándo: el próximo viernes 7 de agosto

Dónde: mediante su cuenta de Facebook.

Por Patricia Villanueva

