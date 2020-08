Nick White conducirá nuevo programa“Top Dog”

El exmarine Nick White es un fiel creyente del dicho de que el perro es el mejor amigo del hombre, ya que considera que con una buena educación, pueden lograr cosas asombrosas, por eso es que se sumó a la conducción del nuevo programa “Top Dog” de A&E.

“Los perros pueden hacer cosas milagrosas, son capaces de hacer todo lo que les enseñes. Tengo mucha confianza en ellos, si los educas, les enseñas que tu eres el líder de la manada, ellos son fieles”, comentó White.

El nuevo programa muestra la competencia entre los mejores perros profesionales K9 de élite y perros “civiles” que junto a sus guías tienen que superar una serie de obstáculos que pondrán a prueba la agilidad, velocidad, detección, comunicación, trabajo en equipo y detención de sujetos.

“Los perros son capaces de aprenderlo todo, por eso se usan para detectar drogas, cáncer bombas y ahora hasta coronavirus. Yo los amo mucho, sólo quieren tu atención cuando vas caminando hacia la puerta principal de tu casa. Creo que se puede notar mi pasión en el programa, me conmueven las historias de los animales que han sufrido adversidades”, detalló.

White no tienen ningún favorito, sabe que todos son capaces, para él si el perro es obediente y está acostumbrado a todo tipo de ruidos y escenarios, pueden competir: "Son como los hijos, si a un niño no lo disciplinas no lo corriges, después se sufren las consecuencias. A los perros hay que enseñarles todo, desde las diferentes superficies, texturas, luces y sonidos, para que también soporten el ruido que hace la gente en cada programa".

Sobre “ Top Dog ”

Para este programa se realizó un casting a más de 800 perros y sólo entraron 54. El programa se compone de 11 episodios y se grabó en Sable Ranch Los Ángeles. A White lo acompaña en la conducción el periodista deportivo Curt Menefee. El ganador de cada episodio se lleva 10 mil dólares y el equipo ganador del episodio final ganará 25 mil dólares.

Por: Patricia Villanueva

