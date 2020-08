“Irrepetible”: Con un escenario circular, Molotov arma tocada casera

Con un escenario circular y sana distancia entre los miembros de Molotov, la banda se sumó a los conciertos vía streaming con el show “Irrepetible” cantando los temas de su disco “Con todo respeto” y covers como “Anarchy in the UK” de Sex Pistols y “Rap Soda y Bohemia”, inspirado en el clásico tema de Queen.

En punto de las 19:30 horas, los acordes de “Amateur” dieron la bienvenida al público que sintonizaba el show desde sus dispositivos. Desde el principio Randy Ebright, Micky Huidobro, Tito Fuentes y Paco Ayala cantaron y tocaron con toda la energía que los caracteriza.

Foto: Especial

“Diseño Rolas”, “Marciano” y “The Revolution Will Not Be Televised (La Revo)” introducían al público a la velada; los temas fueron sonando conforme al orden del disco que publicaron en 2004 y entre cada uno, hacían bromas entre ellos sobre su forma de tocar, en si recordaban o no cierta melodía, quizá un poco para minimizar el silencio que se hacía por la ausencia de público.

También tocaron “Quen Pon-Ponk”, “Perro Negro Granjero” y “Mi agüita amarilla”, covers inspirados en los hits de Chico Che, El Tri y Los Toreros Muertos. “Es lo que hay locos”, dijo Paco Ayala al terminar uno de los temas, haciendo referencia al formato streaming y bromeando en quién se había equivocado.

“Un cover que no nos sabemos pero ahí va”, dijo Tito, mientras que Ayala replicó “No importa si sale bien o no, el pedo es que se vea bonito”, antes de cantar “Anarchy in the UK”, de Sex Pistols. Y es que era cierto, el escenario, las luces, el fondo de la cortina azul y las tomas de los camarógrafos y la claridad del sonido, remontaban al espectador a un show en vivo.

La noche siguió con “Here comes the mayo”, “Rap Soda y bohemia” y “Santo niño de atocha”, esta última canción dio pie a los éxitos del grupo, imperdibles en un concierto de la “Molocha”, como también se hacen llamar, con “Chinga tu madre”, “Here we kum” y “Lagunas mentales”. Foto: Especial

Su staff en todo momento usó cubrebocas, incluso los camarógrafos lo portaban, pese al calor que había en el sitio y que se apreciaba en el rostro húmedo de los músicos, que desde el minuto uno dieron toda su energía.

Los hits con los que concluyeron los 90 minutos de show fueron “Frijolero”, “Mátate Teté” y “Puto”, éste uno de sus más polémicos sencillos y que disfrutan tocar. “Esto nunca ha sido un son homofóbico”, dijo Tito. Finalmente Paco agradeció la asistencia de todos y al público por verlos.

Por: Patricia Villanueva

