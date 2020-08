Existen obras que no se podrán abrir con el 30% de aforo: Alejandro Gou

Luego de estar poco más de cinco meses estaban cerrados todos los teatros a nivel nacional, Alejandro Gou señaló que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dieron la instrucción de poder reabrir los teatros con un 30% de aforo, siendo un pequeño gran paso.

El director y productor de teatro, señaló que habrá obras que podrán reabrir y otras que no como “Hoy no me puedo levantar” y Jesucristo “Superestrella” que son musicales, y que no salen los gastos en comparación con “Paw Patrol”, “El Tenorio Cómico”, entre otros, que sí podrán abrir con el 30%.

Aforo del 30%

En entrevista para el Referente Informativo con Javier Solórzano, el director señaló que con ese 30% se empieza a reactivar la economía y afirmó que no todos los teatros se abrirán en un solo día, siendo escalonado su regreso en la semana del 2 de octubre. Te puede interesar Trabajadores del Congreso de la CDMX temen regresar a sus labores tras muerte de personal por Covid-19

Se tienen que preparar publicidad para todo este mes, volver a ensayar y tener las medidas sanitarias que pide la Secretaría de Salud, y el Gobierno para que el público pueda asistir”, explicó Gou.

Para este fin de semana, ninguna obra podrá abrir, debido apenas les comentaron sobre la reapertura el pasado viernes 21 de agosto.

Escucha la entrevista completa aquí:

Conoce los detalles por El Heraldo Radio por el 98.5 FM en CDMX; 100.3 FM en Guadalajara, Nuevo Laredo por la 101.9 FM y por la 103.7, en San Luis Potosí por el 93.1 FM, escúchanos por el sitio web de El Heraldo de México y ahora también en Acapulco a través del 92.1 de FM, con la única H que si suena y también se escucha.

Escucha el especial coronavirus:

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

DRV