Carolina Viggiano y Federico Döring aseguran que se hizo trampa durante la elección judicial con el uso de acordeones

La Senadora federal del PRI, Carolina Viggiano y el Diputado del PAN, Federico Döring, coincidieron al señalar que la mayoría de candidatos a la elección al Poder Judicial hicieron trampa al haber realizado la difusión de acordeones para ganarse el voto de la ciudadanía, en una Mesa de Análisis con Blanca Becerril para "Noticias de la Mañana", de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Carolina Viggiano lamentó la postura del INE al no haber impuesto una sanción mayor al pago de una multa a los responsables, asegurando que dicha acción podría dar rienda a que se sigan cometiendo dicho tipo de faltas por parte de los candidatos sin temor a tener repercusiones.

Asimismo, se refirió a la Elección Judicial como una farsa y una simulación, misma que el INE no debió haber permitido que se llevará a cabo, señalando que solamente queda esperar a conocer que determinación tomará el Tribunal Electoral respecto a la polémica.

"Hay que ver que va a hacer el Tribunal Electoral, pero en realidad a mi me parece vergonzoso lo que pasó. El INE no debió haber permitido, no debió haber aceptado esa simulación, esa farsa, porque pone en riesgo una institución que nos ha costado décadas.", declaró Carolina Viggiano.