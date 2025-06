El mensaje fundamental de esta elección en el caso de Veracruz y Durango es que ya se le ganó a Morena: Alejandro Moreno

Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), habló sobre la derrota de Morena durante las elecciones locales en los estados de Durango y Veracruz llevadas a cabo el pasado domingo 1 de junio.

En entrevista con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán para "Nada más por convivir" de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, señaló a Luis Alcalde y Andy López Beltrán como los principales responsables de la caída de Morena en Durango y Veracruz.

"Tuvieron una derrota estrepitosa en la elección pasada. Los responsables hay que ponerles nombre y apellido, Luis Alcalde y Andy López Beltrán. Un hombre se construye, se trabaja todos los días, no hay liderazgo, no hay trayectoria, no hay experiencia y obviamente es la peor derrota.", comentó Alejandro Moreno.