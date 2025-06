Presidirá la Corte quien obtenga más votos: INE

La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la ganará quien obtenga más votos, aseguró la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.

Lo anterior, luego de que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró en la mañanera del pueblo de este martes que quien encabezará la Corte debe ser una mujer.

En conferencia de prensa, Taddei Zavala recordó que la Constitución Mexicana, en específico el artículo 94, establece que la paridad de género aplica para los cargos totales de la Corte, es decir, que esta sea conformada por cinco mujeres y cuatro hombres.

Foto: INETV

“Eso no significa que en la presidencia esté establecido en la reforma, en la Constitución, que también se inicie con mujer, no. La propia reforma es clarísima en su artículo 94, al decir que el que obtenga la candidatura que obtenga mayor votación, será la que presida los primeros dos años y de manera subsecuente los que hayan quedado en los lugares siguientes, así es que no hay lugar a dudas cuando el cómputo finalice cuando ya se realicen los cómputos en por entidad, por circunscripción, y por este aquí, a nivel del consejo general, estoy segurísima que hablemos de otorgar la constancia de mayoría a quien haya obtenido la mayor cantidad de votos en las urnas”, resaltó.

Durante su mensaje, la consejera presidenta del INE informó que con el 91 por ciento en los avances del conteo de las actas distritales, quien va a la cabeza de los votos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es Hugo Aguilar Ortiz con 5.2 millones de votos y en segundo lugar Lenia Batres con poco más de cinco millones de sufragios.

Foto: INETV

Finalmente, Taddei Zavala informó que será hasta el próximo 15 de junio cuando se declare la validez de las elecciones y entregarán la constancia de mayoría a las candidaturas ganadoras.