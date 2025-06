Se inclina por el morenismo la mitad de Guerrero para 2027

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) puntea la encuesta que realizó QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group, sobre las preferencias electorales para la elección a gobernador en Guerrero para 2027.

Al preguntar a los guerrerenses ¿por qué partido votaría? en la próxima elección, en primer lugar destaca el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con 50 por ciento y en segundo sitio el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 11 por ciento.

Movimiento Ciudadano (MC) está en tercer sitio con 7 por ciento, y el Partido Acción Nacional (PAN) registra 5 por ciento de las preferencias.

Con la misma cifra de 2 por ciento se ubica el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); en tanto que las personas que van a votar por “otra opción”, sumaron 3 por ciento y los no que no van a votar por “ningún candidato o no saben por quién votar” se ubicaron en 20 por ciento.

En 2025, Guerrero y su principal centro turístico, Acapulco, enfrentan desafíos en inseguridad y violencia. Pero además sigue, con apoyo de la iniciativa privada, la reconstrucción del puerto por los estragos que dejó el huracán Otis en octubre de 2023.

La entidad es gobernada desde el 15 de octubre de 2021 por Evelyn Salgado (Morena), hija del expresidente municipal de Acapulco, Felix Salgado Macedonio, quien no participará para cumplir con el estatuto de Morena contra el nepotismo.

