Más de la mitad del país va a renovar las gubernaturas en las elecciones de 2027: Juan Zavala

Juan Ignacio Zavala Gutierrez, Diputado Federal de Movimiento Ciudadano, hizo mención del suplemento de Ruta 2027 publicado por el Heraldo de México, en donde se realizó un análisis a profundidad sobre lo que estará en juego durante las próximas elecciones de 2027 en las que se votará por 17 gubernaturas, 31 Congresos locales y la Cámara de Diputados.

En entrevista para el programa de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, destacó la importancia del proceso electoral en el cual participará más de la mitad de la República Mexicana para renovar las gubernaturas.

"El Heraldo hoy publica los estados donde se van a renovar las gubernaturas. Más de la mitad del país va a renovar las gubernaturas, además de que en más de 20 estados se renuevan los congresos locales. Me parece que en todos los sentidos es una elección muy importante.", declaró Juan Zavala.

Señaló que Movimiento Ciudadano se ha convertido en una alternativa para aquellos votantes que no están conformes con el trabajo de Morena, y que tampoco quieren votar por aquellos partidos que ya han gobernado con anterioridad y no se han mostrado a la altura, destacando el buen recibimiento que mostraron en las recientes elecciones en Durango y Veracruz, pese a no contar con los mismos recursos que otros candidatos y ha no realizar campaña de forma anticipada.

"Nosotros no tenemos los recursos que tienen los candidatos de los gobiernos estatales, no hacemos campaña anticipada. En Durango capital le ganamos al PRI, al PAN por separado, a Morena con toda su coalición, en Gómez Palacio mandamos al PRI y al PAN al tercer lugar y en Veracruz pues con el 20% de la elección somos la segunda fuerza política.", comentó Juan Zavala.

Resaltó el trabajo de Movimiento Ciudadano en el apoyo de reformas importantes como las 40 horas de jornada laboral, así como a la iniciativa "Ley Silla" que recién fue aprobada el 17 de junio, de la cual comentó le cambiará la vida a millones de trabajadores mexicanos.

"Yo creo que la manera de ayudar país precisamente es construyendo una una alternativa, que la gente vea una opción política que signifique algo más que los partidos tradicionales. El partido que menos alianzas ha tenido del 2018 a la fecha es Movimiento Ciudadano.", destacó Juan Zavala.

Finalmente hizo referencia a una creciente militarización en el país que no ha sido suficiente para resolver los problemas de seguridad, tema al que se oponen y pondrán a discusión durante el arranque del periodo extraordinario en la Cámara de Diputados.