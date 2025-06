Lo bueno, el mensaje y lo feo de la elección judicial, según la consejera Dania Ravel

Si pudiéramos hacer una síntesis de esta elección judicial, “yo diría que se puede dividir en tres puntos: lo bueno, el mensaje y lo feo”, apuntó la consejera electoral Dania Ravel en entrevista con Mario Maldonado.

Lo bueno, explica, “es que tuvimos el 99.97% de las casillas instaladas; se instalaron 83,956 casillas; sólo no se pudieron instalar 16 casillas, 14 en Chiapas, una en Michoacán y otra más en Sinaloa”.

“Esto me lleva al segundo punto, el mensaje. Si bien hay muchas cosas detrás de la elección como la complejidad de las boletas; que las candidaturas no contaron con recursos públicos para hacer campaña y no tuvieron acceso a medios de comunicación; que los ciudadanos tenían que acceder a la plataforma ‘Conóceles’ para ver quiénes son todos los candidatos, insisto, si bien hay mucha complejidad en esta elección, al parecer el mensaje más contundente y más claro emitido de la ciudadanía es que mucha gente decidió conscientemente no votar”, señaló y puso como ejemplo que “muchas personas accedieron a ser funcionarias de casilla, lo que significa que confían en el INE para la organización de las elecciones, pero decidieron conscientemente no votar, porque, dijeron, no creían en este proceso electoral”.

Teniendo esto en el panorama, “vamos al porcentaje: oscila entre 12.57% y 13.32%, es un porcentaje bajo aparentemente, pero no hay punto de comparación con otros procesos, en 2024 hubo más de 70%; en el primer proceso de revocación de mandato, fue de 7%, en el segundo, fue de 17 por ciento”, apuntó.

Insistió en que “no es posible hacer comparaciones, porque no fueron las mismas reglas de otros procesos”, aunque, “el mensaje de la ciudadanía fue claro”.

De allí, “podemos ir a lo feo: las prácticas más terribles con el tema de los acordeones”, señaló Dania Ravel. Este tema “corre por una cuerda separada, que se investiga por la vía de los delitos electorales”; por otro lado, “si hubiere impugnaciones a las constancias de mayoría, se deberán dirimir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Por lo pronto, “desde ayer comenzó el conteo de los votos; los Consejos Distritales están trabajando arduamente para tener a tiempo los resultados; comenzaron a trabajar al recibir los primeros materiales”.

En el conteo “veremos el tema de los votos nulo o de los votos en blanco, pero es importante que la gente sepa que puede dar seguimiento en vivo al cómputo y escrutinio de los votos; si entran a la página del INE allí encontrarán los banners que los llevarán a la difusión de las cámaras en los consejos distritales”.

Finalmente, Dania Ravel reconoció que “522 millones de boletas no se utilizaron, pero el INE está obligado a hacer los preparativos, tiene que poner la mesa para que vayan todos a votar, aunque algunos elijan no hacerlo”.