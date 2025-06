Ensenada recibe al crucero más grande en su historia; proyectan récord de arribos

El puerto de Ensenada marcó un nuevo capítulo en su historia marítima con el arribo del Ovation of the Seas, el crucero de mayor tamaño que ha atracado en esta terminal. Con una eslora de 348 metros, la embarcación de la clase Quantum de Royal Caribbean International superó la marca anterior de 334 metros y consolidó a Hutchison Ports ECV como un operador clave en la recepción de cruceros de gran calado en el Pacífico mexicano.

La llegada del Ovation of the Seas se logró tras más de dos años de preparación. Desde 2022, Hutchison Ports ECV inició negociaciones con Royal Caribbean, así como análisis técnicos y operativos en coordinación con la Capitanía de Puerto y otras autoridades marítimas. Como parte del proceso, se realizaron simulaciones y ajustes en los lineamientos operativos, incluida la autorización para recibir esloras mayores.

Uno de los aspectos técnicos más relevantes fue la incorporación de dos nuevas bitas de 200 toneladas en el Muelle 2, utilizadas simultáneamente por primera vez durante esta maniobra. Con estos refuerzos, la terminal se encuentra en condiciones de recibir buques de la nueva generación de cruceros, lo que posiciona a Ensenada dentro de una tendencia global en crecimiento.

Confirman 17 arribos del magnífico Ovation of the Seas durante su temporada de junio a septiembre

En este contexto, Jorge Magno Lecona Ruiz, Director General de Hutchison Ports en Latinoamérica, agradeció a Royal Caribbean y anunció una agenda de arribos para el resto del año. “Hoy confirmamos 17 arribos del magnífico Ovation of the Seas durante su temporada de junio a septiembre. Asimismo, en la siguiente temporada, de octubre a diciembre, daremos la bienvenida a su embarcación hermana, el Quantum of the Seas, con 16 arribos programados para este año 2025. Solo entre ambas embarcaciones, esperamos recibir 165 mil pasajeros”.

Lecona adelantó además que, de la mano con Royal Caribbean, ya se trabaja en el desarrollo de una tercera posición de atraque para cruceros, con el objetivo de sostener el crecimiento proyectado. La expansión de infraestructura busca responder al aumento sostenido en la demanda y al interés de navieras por incluir a Ensenada en sus rutas.

Para 2025, Hutchison Ports ECV prevé 350 arribos y más de 1.3 millones de pasajeros, una cifra sin precedentes para el puerto y que, de alcanzarse, representaría un récord en la historia de la terminal.