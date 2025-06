Arturo Sánchez y Jorge Aljovín analizan el éxito y el fracaso de la primera elección judicial

En torno a la baja participación de la ciudadanía en la primera Elección Judicial en México, Arturo Sánchez, exconsejero Electoral del INE, señaló que la gente dejó muy en claro su mensaje de negarse a participar en el proceso electoral ante la desorganización y confusión que se dio.

"Así no, no sé quiénes son. No tengo ninguna información. El voto me lo cambiaron de una manera diferente. La casilla no está en donde yo estoy acostumbrado que esté. Así no participo. Yo creo que ese es el el mensaje", declaró Arturo Sánchez.