Reportan el 98.5% de las casillas abiertas en Sonora al corte del mediodía

El Instituto Nacional Electoral reportó un 98.5% de las casillas ya abiertas para que los ciudadanos que acudieron puedan emitir su voto al corte de las 12:00 del mediodía de este domingo.

De las mil 937 casillas seccionales que se tienen contempladas para instalarse en Sonora, ya se han abierto totalmente mil 908 y quedarían pendientes 29, según el reporte oficial.

La Vocal Ejecutiva del INE en Sonora, Verónica Sandoval Castañeda, aseguró que el retraso en la instalación y apertura de las casillas se debió a que algunos funcionarios llegaron tarde o no llegaron y fue necesario aplicar el protocolo de pedir a los ciudadanos en fila a ver quién apoyaba en la jornada.

Se han abierto mil 908 casillas. Foto: Gerardo Moreno Valenzuela

Sin reportes graves en Sonora por jornada electoral

De momento no se han registrado reportes graves que se hayan presentado en Sonora, el más preocupante fue una casilla en el municipio de Agua Prieta, dónde la presidenta de la Mesa directiva no llegaba, y fue necesario ir a buscarla en su casa, donde estaban los vehículos afuera pero no abrían.

Se habló a seguridad pública, pero al final nomás se reportó que se quedó dormida, pero ya se aclaró que acudió a lugar a instalar y abrir la casilla.

A la 1:00 de la tarde el Instituto Estatal Electoral dará su reporte del transcurso de la jornada en todo Sonora, en cuanto a la elección local.