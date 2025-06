INE reporta la instalación del 99.9 por ciento de las casillas en elección judicial

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) reportó la apertura del 99.9 por ciento de las casillas en las elecciones judiciales, pero se registró cierta tardanza e incidentes que retrasaron el proceso.

En la segunda sesión del Consejo General como parte de los trabajos de la jornada electoral, el consejero Jorge Montaño detalló que con el corte a las 14:00 horas, el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) precisa que se instalaron 83 mil 848 casillas electorales, lo que representa el 99.9 por ciento de un total de 83 mil 974 casillas.

El sistema indica que solo 16 casillas no han sido instaladas, lo que representa el 0.019 por ciento, debido a diversos percances, la mayoría en el estado de Chiapas por temas diversos, incluido la inseguridad en comunidades de la entidad.

Sólo 16 casillas no han sido instaladas. Foto: Cuartoscuro

5 casillas sin instalar en el municipio de San Cristóbal de la Casas

De acuerdo con el reporte de Montaño, cinco casillas no se pudieron instalar en el municipio de San Cristóbal de las Casas, toda vez que las casillas fueron sustraídas; una casilla más en Tonalá, porque no había funcionarios de casilla; una más en Comitán, por un tema de seguridad por enfrentamientos en el estado; tres casillas más en Villaflores, toda vez que los sellos de paquetes fueron violados y las boletas ya estaban marcadas; tres casillas en Huehután porque los paquetes que ya habían sido abiertas por personal ajeno al instituto.

Asimismo, una casilla más no fue instalada en el municipio de Zitácuaro, Michoacán porque la casilla no tenía funcionarios por amenazas y detonaciones de explosivos el día anterior en la escuela donde se iba a instalar; y una más en Sinaloa porque no se contó con funcionarios de casilla.

El consejero Jorge Montaño también indicó que suman mil 49 incidentes de los cuales 856 han sido resueltos de forma oportuna y exitosa.