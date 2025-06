Es una cortesía, Guadalupe Taddei sobre asistencia de GN en sesión del Consejo General

Es una cortesía, afirmó la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) Guadalupe Taddei Zavala, sobre la presencia de la Guardia Nacional en la sesión del Consejo General. Al salir de la casilla de votación, la funcionaria negó que dicha presencia violara la autonomía del organismo electoral que encabeza.

Aunado a ello, explicó que desde la seis de la mañana, la Guardia Nacional, estuvo presente en la Mesa de Seguridad y Seguimiento al Proceso Electoral. “Desde las seis de la mañana en el Instituto se instaló la Mesa de Seguridad y Seguimiento al Proceso Electoral y una cortesía fue que estuvieran también participando en la sesión del Consejo General”, expuso.

Incluso, sostuvo que el Instituto Nacional Electoral confió en las Fuerzas Armadas para resguardar las boletas electorales. “No podemos hablar de falta de autonomía, me parece así un exceso, porque siempre hemos puesto la confianza en las Fuerzas de Seguridad desde el traslado de las documentaciones, más desde que se está imprimiendo la documentación. Y nunca ha sucedido nada”, comentó.

Sobre el tema, Taddei Zavala recordó que desde que era el Instituto Federal Electoral, las Fuerzas Armadas han protegido la seguridad de las elecciones que se realizan en el país.

“¿Cómo podemos hablar de la vulneración a la autonomía? Por Dios, perdón. A ver, el Instituto, desde que nace, el IFE, no sé, hay que tener buena memoria para esto, ha sido siempre protegido por las Fuerzas de Seguridad, la Guardia Nacional. Pero no vienen a la sesión del Consejo General, no vienen a la sesión del Consejo General”, resaltó.