El Tribunal de Disciplina Judicial revisará las acciones de magistrados y jueces: Ariadna Camacho

En el inicio de su gira por Jalisco, la candidata al Tribunal de Disciplina Judicial, Ariadna Camacho, asistió al Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara para reunirse con estudiantes, en donde afirmó que la reciente reforma al Poder Judicial abre la puerta para que ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo a la actual ministra presidenta, puedan ser investigados por posibles responsabilidades administrativas; además, podrá investigar y sancionar a las personas juzgadoras que liberen delincuentes de forma injustificada.

Uno de los factores que no abona a la construcción de la paz en el país, son las cifras alarmantes de personas juzgadoras que liberan de forma injustificada a delincuentes debidamente identificados y liberación de cuentas bancarias de personas que se encuentran prófugas de la justicia, prácticas de corrupción del Poder Judicial en todos sus niveles desde Jueces y Magistrados hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación"

Mencionó que ayer se dieron a conocer cifras alarmantes en las cuales se cuestiona la actuación de distintas personas juzgadoras de diversos estados de la república, según las cuales, en 2024 fueron liberadas más de 100 personas identificadas como líderes de organizaciones criminales principalmente relacionadas con el narcotráfico causantes de la violencia del país, estas personas juzgadoras se encuentran debidamente identificadas y deberá ser una de las primeras acciones del Tribunal de Disciplina Judicial poner en marcha investigaciones para determinar si efectivamente existen elementos para sancionar o denunciar a estas personas juzgadoras.

¡Qué tal! Estoy muy emocionada porque hoy comienza mi gira por #Guadalajara. A lo largo del día les platicaré los detalles de esta visita. ¡Estamos en contacto!#PrimerolaPRIMERA #01PE #BoletaTurquesa #TribunalDeDisciplinaJudicial #ACC pic.twitter.com/1Rm9KoErHu — Ariadna Camacho C. (@ariadnacamacho) May 9, 2025

También destacó que estas prácticas de corrupción, desde resoluciones sin sustento, procesos que no cumplen con sus formalidades y los denominados “sabadazos”, no solamente son realizadas por Jueces de Distrito o Magistrados de Circuito mediante el uso de diversas prácticas, también enfatizó decisiones cuestionables de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordemos por ejemplo cuando la Ministra Norma Piña, resolvió de manera favorable un recurso para admitir a trámite una demanda que tenía por objeto evitar el desafuero del ex gobernador de Tamaulipas Cabeza de Vaca y la resolución favorable de un amparo por el bloqueo de sus cuentas.

Explicó que, con la entrada en funciones del Tribunal de Disciplina Judicial, estos y otros hechos podrán ser debidamente investigados y en su caso sancionados, destacando que la vigilancia estricta del Tribunal en cuanto al actuar de Jueces y Magistrados mejorará el sistema de administración de justicia y contribuirá a la estrategia de seguridad.