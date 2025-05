Lo que debemos construir en el país es hacer una justicia para la gente: Rufino H Tovar

Rufino H León Tovar, candidato a Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, aseguró que con la reforma judicial lo que se debe construir es un país en donde la justicia sea para la gente, por lo que se le debe de dar la vuelta al escenario actual en el que ha prevalecido la corrupción y el alejamiento de la ciudadanía.

Así lo declaró en entrevista con Alarcón y Antonio Anistro en el programa "Tal Cual" de Heraldo Televisión: "Lo que debemos construir en el país es hacer una justicia para la gente, no a lo que estamos acostumbrados, que los jueces del país hacen sentencias para los abogados. Tenemos que darle vuelta este escenario y tenemos que hacer justicia para la gente."

El experto en derecho constitucional y Presidente Ejecutivo Nacional de la Asociación Interdisciplinaria de Juristas de México AC, expuso que la campaña judicial se trata de llegar a la mayor cantidad de electores y que la gente los conozca:

"Que le podamos explicar de qué trata en principio la reforma judicial y cómo les decimos que va a haber un órgano creado por la ley y la Constitución y que va a poner orden, que va a ser el garrote de los jueces, este es el Tribunal de Disciplina Judicial", destacó.

Rufino H León Tovar aseguró que la misión del Tribunal es garantizar la disciplina de todos los juzgadores del país, desde Jueces de Distrito, Magistrados de Circuito y Ministros de la Corte, incluyendo también a los magistrados electorales.

"Además éste tiene otra función que es el seguimiento de la Carrera Judicial, éste órgano va a garantizar que todos los jueces, todos los juzgadores, cumplan no solo con todos los requisitos de ingreso sino también los requisitos de permanencia, es decir, que durante todo el desempeño de sus cargos se sigan capacitando, que actúen con providad, ética, etcétera."

H León Tovar, quien compite por el número 31 de la boleta turquesa para ser magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, destacó que no le temblará la mano para poner en orden a los jueces y enfatizó el hecho de que el país requiere de una justicia más pragmática, más clara, más sensible, más humana, más digna, pero sobre todo de una justicia más simple.

"Soy especialista en derecho constitucional, he trabajado en el transporte, soy un convencido de que el diálogo abre fronteras y cuando el diálogo no lo logra hay que aplicar la ley y de manera estricta y eso es lo que vamos a hacer con los juzgadores del país, ya no queremos jueces corruptos, ni jueces que retarden injustificadamente los procesos ni jueces que se parcialicen hacia las partes, queremos una justicia para las personas", concluyó.