Irving Espinosa: “La justicia no puede diseñarse desde el escritorio”

En el marco de un proceso inédito para renovar el Poder Judicial, Irving Espinosa Betanzo, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y actual candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio a conocer su vocación, así como su opinión de las fallas estructurales en la impartición de justicia y de las propuestas que impulsa en campaña.

En entrevista con Maca Carriedo en Heraldo Radio, Irving Espinosa destacó que por convicción personal decidió contender por un cargo en la Corte. Con una trayectoria de más de 25 años en el servicio público, aseguró que su candidatura obedece a un compromiso con la transformación del Poder Judicial, más allá de la simple ocupación de un puesto.

Irving Espinosa advierte que la justicia es una de las deudas más grandes del Estado mexicano. "Si no hay justicia, no puede haber paz social ni felicidad”, dijo. A su juicio, el Estado debe garantizar no solo la seguridad, sino también la plenitud de la ciudadanía.

En esta campaña, señaló, ha tenido una oportunidad única de acercarse a la gente, fuera del escritorio y de los expedientes.

Desde el escritorio se pueden diseñar las mejores leyes, pero su eficacia se pierde si no se ajustan a la realidad”, indicó Irving Espinosa.

Uno de los hallazgos más dolorosos en sus recorridos ha sido la desconfianza generalizada hacia el sistema judicial.

El inocente va al tribunal con miedo; la víctima, con incertidumbre. El único que entra seguro es quien cometió el delito. Y eso es inaceptable. Eso tiene que terminar”, sentenció Irving Espinosa.

Entre sus principales propuestas destaca un eje claro: combate frontal a la corrupción en el Poder Judicial. “Hay que acabar con el nepotismo, el tráfico de influencias, el conflicto de intereses y el amiguismo”, subrayó.

También plantea una justicia cercana a la gente: “Hoy, la Corte está cerrada para los ciudadanos. Ni siquiera pueden visitar los murales del edificio si no tienen una buena palanca. Eso no puede seguir así”. Irving Espinosa propone que la perspectiva de derechos humanos sea transversal en todas las funciones del Poder Judicial. “No solo para dictar sentencias, sino como parte de la vida cotidiana de quienes lo integramos”, dijo.

Irving Espinosa revive con emoción el sorteo que lo colocó como candidato a ministro de la SCJN

En tanto, en el programa de Las Noticias con Alejandro Cacho, Irving Espinosa Betanzo, recordó el momento en que su nombre fue seleccionado en el sorteo realizado por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para definir a los candidatos al máximo tribunal del país.

“Sin lugar a dudas, fue un momento de alegría”, expresó Espinosa Betanzo al rememorar el sorteo.

Las bolitas iban saliendo una a una y la mía no aparecía. Solo quedaba un último espacio, y fue entonces cuando salió mi nombre. Me emociona nuevamente, y será así para siempre”, relató Irving Espinosa.

El candidato, que aparece en la boleta electoral en la posición número 41 bajo el nombre Espinosa Betanzo Irving, señaló que los votantes podrán encontrarlo en la columna del lado derecho, en orden alfabético. La boleta, explicó, será de color morado, correspondiente a la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte.

Espinosa Betanzo aprovechó la entrevista para hacer un llamado a la participación ciudadana en este inédito ejercicio democrático: