Mesa Judicial: la elección judical y su proceso para los candidatos

En el marco de los próximos comicios para elegir a jueces, magistrados y representantes del Poder Judicial en México, en el programa de El Referente de la Noche con Javier Solórzano, se llevó acabo una mesa de análisis, en la que estuvieron como invitados Nelly Montealegre Díaz, candidata a magistrada penal del Tribunal Colegiado por el Primer Circuito, Hugo Aguilar, candidato indígena a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Karina Barrera Ortiz, candidata a magistrada administrativa por el Primer Circuito.

En su intervención Nelly Montealegre Díaz describió el proceso actual como "sin precedentes" en el Estado mexicano, aludiendo a la novedad del mecanismo mediante el cual se elige a los magistrados. “Nos está tocando generar nuevas rutas”, afirmó. En su caso, explicó que ha tenido un importante acercamiento con la ciudadanía en las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Coyoacán, demarcaciones donde busca representar al poder judicial.

Con una carrera de 26 años en el sistema de justicia, la mayor parte como fiscal, Montealegre Díaz ha estado vinculada a casos emblemáticos y a delitos sensibles como violencia contra mujeres, feminicidios, desaparición forzada y trata de personas. Entre los casos destacados, mencionó su participación como fiscal en la ejecución de sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en los expedientes de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.

. "Nos está tocando generar nuevas rutas",

Hay grandes vacíos en la aplicación de la perspectiva de género

La candidata también hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la perspectiva de género, infancia y enfoque diferenciado dentro de las resoluciones judiciales. Afirmó que, aunque estos enfoques ya se mencionan en el marco normativo, su aplicación metodológica aún presenta vacíos importantes.

Hice un estudio recientemente y encontré solo dos casos en los que verdaderamente se está reparando el daño a víctimas indirectas en feminicidios", señaló Montealegre Díaz.

Nelly Montealegre expresó que el paso del poder judicial por distintas etapas políticas ha dejado huellas estructurales que requieren ser revisadas, al tiempo que celebró la reciente apertura que permite a personas fuera de la carrera judicial competir por estos cargos.

Había una barrera muy grande; yo no tenía esa posibilidad porque no vengo de carrera judicial”, comentó.

En un tono más personal, compartió que es madre de gemelas de cinco años, quienes la acompañan y muestran entusiasmo por su participación en el proceso. Finalmente, subrayó que cuenta con el respaldo de su familia y de personas que han seguido su trayectoria profesional, quienes están activamente involucradas en su campaña.

Es una oportunidad histórica para llevar la cosmovisión indígena a la Suprema Corte

"Hay una esperanza singular en los pueblos"

Por otra parte, Hugo Aguilar, calificó como “esperanzador y retador” el proceso de elección en el que participa junto a más de 60 aspirantes, destacando la importancia histórica que representa su postulación para los pueblos indígenas y afrodescendientes de México.

En entrevista, Aguilar, quien se identifica como originario de la región Mixteca de Oaxaca, subrayó que su candidatura marca un momento inédito en el país, al representar una apuesta colectiva por una justicia incluyente.

Tradicionalmente hemos estado relegados del Estado”, expresó, al señalar que por primera vez se abre la posibilidad de que una visión indígena forme parte del máximo tribunal del país.

Aguilar reconoció que enfrenta desafíos importantes, entre ellos, las limitaciones de tiempo para recorrer el país durante el proceso electoral y las barreras de acceso a la información para comunidades indígenas, particularmente aquellas con bajos niveles de alfabetización. Ante esta situación, informó que se han difundido modelos de boleta electoral y simuladores digitales, y se ha buscado acompañamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) para facilitar el voto.

“Hay una esperanza singular en los pueblos”, dijo, al referirse al respaldo que ha recibido por parte de líderes y autoridades tradicionales. Aunque no cuentan con voz política ni con medios de posicionamiento, Hugo Aguilar aseguró que desde las comunidades se está realizando un “trabajo de hormiga” con la expectativa de incidir en los resultados del proceso.

Además de visibilizar los derechos de los pueblos originarios, Hugo Aguilar planteó que su eventual llegada a la SCJN aportaría una perspectiva distinta sobre temas nacionales. Explicó que los pueblos indígenas tienen una concepción particular del poder, la justicia, la democracia y el desarrollo, que puede enriquecer el debate judicial.

Cuando vemos una concesión minera frente a una comunidad, ese debate está fuera, no llega a la sede judicial. Hoy podría llegar”, señaló Hugo Aguilar.

Respecto a la competencia frente a candidatas que ya han ocupado el cargo de ministras, Hugo Aguilar reconoció la diferencia en términos de visibilidad y foro público. “Yo soy un hombre que, en algún sentido, parte de cero”, afirmó Hugo Aguilar.

El reto del Poder Judicial es reconectar con la ciudadanía

"Las resoluciones deben interpretarse de forma decente, buscando realmente beneficiar a la sociedad"

Por su parte Karina Barrera Ortiz, compartió su experiencia recorriendo el distrito 8, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde ha percibido un amplio desconocimiento sobre el proceso de elección judicial. “Mucha gente no sabe ni siquiera que se va a votar, a pesar de los esfuerzos de difusión. Me confunden con candidata a diputada y me piden apoyo para servicios básicos como agua o drenaje”, relató.

Desde su perspectiva, la distancia entre el lenguaje jurídico y el entendimiento ciudadano genera barreras significativas.

Hay personas que no comprenden una resolución judicial y prefieren no hacer nada antes que pagar miles de pesos a un abogado para que se la interprete”, explicó Karina Barrera.

En este sentido, insistió en la urgencia de una transformación en el Poder Judicial que contemple una formación más accesible y empática.

Actualmente, Barrera Ortiz forma parte de la Escuela Federal de Formación Judicial, instancia encargada de capacitar al personal del Poder Judicial. Asegura que uno de los principales retos será integrar adecuadamente a las nuevas generaciones que llegan sin experiencia previa en el ámbito judicial.

Tiene que haber una gran introducción y capacitación para lograr un buen funcionamiento del sistema”, apuntó Karina Barrera.

Respecto al cargo que aspira, explicó que se trata de una magistratura colegiada en materia civil y administrativa, especializada en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión. A pesar de la relevancia mediática de esta última, puntualizó que la mayoría de los asuntos en este tribunal están relacionados con temas administrativos derivados de resoluciones del Ejecutivo.

Barrera Ortiz también reflexionó sobre el papel del derecho y su evolución desde perspectivas históricas y filosóficas, afirmando que las leyes no pueden aplicarse de forma rígida sin considerar factores como el género, la pertenencia indígena o la infancia.

Las resoluciones deben interpretarse de forma decente, buscando realmente beneficiar a la sociedad”, indicó.

Finalmente, destacó que su motivación proviene tanto de su compromiso con el servicio público como de su trayectoria personal.