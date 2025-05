"El servicio público no es un negocio familiar": Carolina Rangel sobre el acuerdo de Morena para prohibir el nepotismo

En el marco de la celebración de la sexta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena que se esta llevando a cabo este domingo 4 de mayo en el World Trade Center de la CDMX, Carolina Rangel, Secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, compartió detalles sobre el acuerdo para prohibir el nepotismo.

En entrevista con Karen Torres para "Al aire" de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, señaló que al menos 350 consejeras y consejeros, así como diputadas y diputados federales, senadoras y senadores asistieron al evento, en el que también se contó con la presencia de Luisa Alcalde, presidenta de Morena y Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena.

Reveló que ya están aplicando el no nepotismo para las elecciones que tendrán en los 212 municipios de Veracruz y en los 39 de Durango, resaltando que si bien aun no esta en vigor como una ley que entra en 2030, ellos por principio ya lo están implementando y durante la reunión buscarán oficializarlo también dentro del movimiento.

Comentó que la gente le expresó su cansancio sobre el nepotismo cuando realizó campaña en compañía de la Presidenta Claudia Sheinbaum durante el proceso electoral pasado, por lo que sentenció que "el servicio público no es un negocio familiar".

"El servicio público no es un negocio familiar. El pueblo mismo en campaña, cuando estuvimos con la presidenta Claudia Sheinbaum en la elección pasada, la gente decía, 'Ya no queremos esos casi caldos, ya no queremos ese nepotismo'", declaró.