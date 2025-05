Abelina López denuncia violencia política de género y abuso de autoridad de la Auditoría Superior del Estado

La Presidenta Municipal de Acapulco, Guerrero, Abelina López Rodríguez, aclaró que no busca evadir la transparencia en la rendición de cuentas y acusó a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE Guerrero) de iniciar una persecución política en su contra, tras iniciar un procedimiento de revisión de recursos federales cuando no está facultada para ello.

“Yo quiero dejar claro, no estoy evadiendo la transparencia porque he escuchado comentarios de porqué Abelina no se deja auditar, por supuesto, que sea auditado lo que corresponde a la Auditoría del Estado, y lo que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación; lo que no puedo permitir es que trasgredan mis derechos, lo que no puedo permitir es que a esa mujer que viene de lucha, que inicié desde el año 82, que un proceso de todo aquel movimiento, desde el 88, lo que continua, el regreso del Estado, como si fuera el periodo más arbitrario de la historia. Eso es lo que yo no puedo permitir, yo no puedo permitir que pisoteen mis derechos”, informó en rueda de prensa.

Como anuncié, ofrecí una conferencia de prensa para informar a los medios y a la ciudadanía básicamente lo siguiente:

Se ha cumplido puntualmente con informar a la Auditoría Superior de la Federación el correcto uso de los recursos federales.



Hay una campaña para calumniar a mi… pic.twitter.com/XGKEHbS7oa — Abelina López Rodríguez (@AbelinaLopezR) May 28, 2025

Asimismo, explicó que constitucionalmente la ASE no tiene facultades para auditar recursos federales.

“Hicimos un oficio dirigido a la ASF y pregunté si era competencia del estado el que yo pudiera entregar información de recurso federal a la Auditoría del Estado y pregunté también si existía un convenio que les permitiera, en esa facultad, poder intervenir para la auditoría de recurso federal. Categóricamente la ASF me dice: artículo 79 constitucional donde queda claro que el único ente que puede auditar recursos del Ramo 33, en este caso del FAIS, es la Auditoría. Y en ese razonamiento me dicen: si usted entrega información, lo que va a hacer es interferir con el proceso que lleva la ASF”, agregó.

Por ello, solicitó la intervención de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como de la secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, ante este abuso de autoridad y anunció que les enviará una carta.

“Yo veo aquí un abuso de autoridad y eso se castiga también con ley. También veo una franca violencia política de género, veo daño moral a mi persona”, destacó

Por ello, convocó a la ciudadanía a realizar una marcha los próximos días en contra de este procedimiento y dio a conocer que ya tramitó un amparo, además de acusar delitos como abuso de autoridad, violencia política de género y daño moral.