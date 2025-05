Todo lo que se ha prometido ya está en la ley, falta materializarlo: Andrés Muñoz

Andrés Muñoz Ochoa, candidato a magistrado penal federal, aseguró que las propuestas que se han escuchado en esta campaña rumbo a las elecciones del poder judicial ya se encuentran en la Constitución, en las leyes secundarias y en los reglamentos, sin embargo, lo que ha hecho falta es materializarlas.

"Pro ejemplo, tenemos desde el 2019 esta reforma al Artículo 17 de la Constitución, que dice que todos tenemos derecho a una justicia pronta y expedita donde vamos a entrarle al fondo del asunto, y hoy día seguimos viendo innumerables juicios de amparo donde solo se ordena la reposición del procedimiento en materia penal porque el ministerio público leyó y se rompió el principio de oralidad, y el juez no le llamó la atención y se repone la audiencia para que el ministerio público no lea. Eso no le sirve al ciudadano, a ninguna de las partes porque el que promovió el amparo quiere que le diga el juez si debe estar o no vinculado a proceso", explicó en entrevista con Juan Alarcón para el programa Tal Cual.

En ese sentido, Muñoz Ochoa se comprometió a hacer cumplir la ley y dar celeridad a los trámites conforme lo marca la norma. Para dimensionar el problema de la demora en la impartición de justicia, el candidato refirió que según el Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas procesadas tienen derecho a que su juicio se de en menos de un año, cuando el delito supera los 2 años de prisión.

"Pero a día de hoy no lo vemos materializado, porque según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un tribunal de enjuiciamiento tarda hasta 820 días naturales en resolver, en primera instancia, a una persona si es o no responsable de un delito", apuntó.

Experiencia y buenas prácticas

Entre sus principales propuestas, Andrés Muñoz aseguró que ofrece su experiencia de más de 12 años de servicio en los que identificado cuáles son las buenas prácticas que deben permanecer en cuanto a la impartición de justicia, así como las malas prácticas que hay que erradicar.

Asimismo, dijo que tanto en el Poder Judicial de la Federación (PJF), como en todas las instituciones, siempre es necesaria la autocrítica, sin embargo, en el PJF no la hubo y prevalecieron situaciones que mermaron la confianza que tenía la ciudadanía en esa institución. Además, destacó que el perfil joven de los candidatos que buscan ser electos como jueces y magistrados es un factor determinante para materializar las promesas de campaña

"Estoy entre los 8 jueces más jóvenes del país, según el último estudio del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Hay que aprovechar la juventud para aportar ideas nuevas, tratar de cambiar lo que non nos funcionó en el sistema judicial que veníamos trabajando y consolidar esta nueva reforma judicial. Me sorprendió que mi generación está compuesta por juzgadores jóvenes, entre los 30 y los 45 años de edad, con esto se puede lograr que tengamos un sistema innovador de justicia y que apretemos la reforma judicial para que las promesas de campaña sean realmente cuestiones que se puedan consolida y trabajar", concluyó.