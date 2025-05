Pedro Serret Hernández presenta propuestas para agilizar la justicia penal y fortalecer el sistema judicial

Pedro Serret Hernández, candidato a juez de distrito en materia penal, presentó sus propuestas y trayectoria profesional como parte de su postulación, y destacó sus más de 25 años de experiencia en el Poder Judicial. Señaló que a lo largo de su carrera judicial, ha desempeñado diversos cargos, desde oficial judicial hasta su actual posición como administrador de un centro de justicia penal federal.

En entrevista para el programa “Reporte H con Verónica Sánchez”, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Serret Hernández subrayó tres ejes fundamentales en los que descansan sus propuestas para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia penal:

Serret Hernández subrayó tres ejes fundamentales para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia penal. Créditos: Pexels.

Comunicación efectiva entre las áreas de gestión de los procesos y los órganos jurisdiccionales

En el que enfatizó la necesidad de una colaboración fluida entre los órganos jurisdiccionales y el área administrativa. “Con la experiencia que he adquirido a través de 25 años me he percatado de la necesidad fundamental de que haya una estrecha comunicación y colaboración entre ambas áreas para poderle dar celeridad y causa a los procesos”, señaló.

Uso eficiente de los espacios para audiencias

Serret propone que una vez programada una audiencia se analice el fondo de la petición planteada por las partes, esto implicaría darle celeridad a los procesos, porque tenemos un alto índice de diferimiento de audiencias. y con esta propuesta precisamente

Lo que pretendo es aprovechar esos tiempos que ya se designaron para los asuntos del día a día.”, señaló.

Capacitación continua del personal judicial

Finalmente, el candidato planteó la necesidad de hacer concia en el personal que integra los juzgados para que se capacite constantemente.

Que no sea una obligación el hecho de estar capacitados porque al final esto va a redundar en beneficio de la propia ciudadanía”, comentó.

Con estas propuestas, Pedro Serret Hernández busca fortalecer el sistema de justicia penal con un enfoque práctico, humano y orientado a resultados.

Serret Hernández invitó a la ciudadanía que apoya sus propuestas a votar por su nombre que aparece en el número 25 de la boleta amarilla del distrito 4 de la elección judicial para candidatos a jueces y juezas que corresponden a las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

Llamó a la ciudadanía de esas demarcaciones a seguirlo en sus redes sociales como Pedro Serret en Facebook y Pedro Serret_ en Twitter e Instagram.