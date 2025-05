Jenny Hernández: llamar a no votar en elección judicial es una irresponsabilidad

Jenny Marlene Hernández Rodríguez, candidata a magistrada en materia penal por el Distrito 11 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, asegura que llamar a no votar en las elecciones del Poder Judicial es una irresponsabilidad y un acto que daña a los ciudadanos.

En entrevista con Maca Carriedo para el programa Maca Diario, de Heraldo Radio, Jenny Hernández sostuvo que es bueno tener opiniones diferentes pero no lo es convocar a no votar, ya que esto malinforma y afecta a las personas.

"He visto a muchos compañeros y compañeras que dicen 'yo no voto porque yo estoy a favor de la carrera judicial', esto afecta a la gente más allá de la idiosincrasia y las ideas que como abogados podamos tener. Hay que llamar a votar pero investigar a los candidatos: quiénes son, cuales es su trayectoria, qué han hecho de bueno en el país, en su tribunal o si somos ajenos al tribunal, qué es lo que hemos hecho a favor de la sociedad, si llevamos asuntos probono o no; eso la gente lo tiene a su alcance y es lo que se les está informando ahora que estamos en calle", explicó.

Una elección histórica

Jenny Hernández comentó que una de las motivaciones que la llevaron a postular su candidatura es el hartazgo social por la impunidad que prevalece en el país, especialmente en la Ciudad de México, y que ha llevado a la ciudadanía a no denunciar los delitos por la percepción de que no ocurrirá nada si denuncian y apunta que para mejorar esta situación se requieren ideas frescas y nuevos enfoques.

"Justo esa cuestión de qué es lo nuevo, qué es lo que va a cambiar con este proceso, que es algo muy importante el que la gente va a tener la oportunidad de elegir y conocer a los juzgadores, es algo que no tenían el conocimiento, el acercamiento ha sido muy importante porque es histórico, nunca habíamos visto jueces que salieran de la toga y birrete y salir a la calle con la población y escuchar sus necesidades, creo que es ha aperturado una brecha bastante buena de comunicación y relación entre el ciudadano y las autoridades juzgadoras", afirmó.

Hay que juzgar sin miedo

En caso de ganar la elección, Jenny Hernández afirmó que uno de sus principales compromisos es fortalecer la cercanía de la sociedad mexicana con las autoridades, que las personas se pueda acercar, gestionar sus trámites, preguntar por sus asuntos, y que puedan ser orientadas de manera eficaz.

"Llegar con esos conocimientos externos, esas ideas frescas va a generar sin duda un parteaguas entre la vieja justicia y una nueva justicia porque obviamente debemos aplicar estándares internacionales, tratados, basar una decisión y el juzgar con base en la observación de los derechos humanos. No todas las leyes son legales, entonces como jueces y magistrados tenemos la facultad de inaplicar algo que vaya en contra de la constitución. Debemos romper el miedo a juzgar bien, a aplicar la ley sin que nos tiemble la mano", sostuvo.

Concluyó que juzgar sin miedo hará que la justicia sean más rápida y que sea posible transitar a un momento en que los ciudadanos puedan acceder a la justicia de manera diferente a como hoy ocurre.