71.5% de la población indígena en México vive en pobreza: Rufino H León Tovar

Rufino H León Tovar, candidato a Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, este sábado en actividades de su campaña realizó un importante recorrido por la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán. Tuvo la oportunidad de platicar de sus propuestas con diferentes ciudadanos que se congregaban en el Monumento a la Patria de esta bella ciudad.

El recibimiento fue magnífico ya que las personas atendieron atentamente el mensaje y de manera generalizada coincidieron en la gran importancia de participar a través del voto en la elección del próximo 1ro. junio; el pulso obtenido durante las charlas fue el cansancio de la corrupción, la indolencia y las malas prácticas en las diferentes instancias del poder judicial. Aspectos relevantes de ello fue la marcada marginación y discriminación que se hace a los grupos étnicos y de alta marginalidad en el Estado, el no acceso a una justicia pronta y oportuna.

Rufino H León Tovar tuvo la oportunidad de platicar de sus propuestas con diferentes ciudadanos

Foto: Especial

Durante su posicionamiento, el candidato H León Tovar hizo referencia a que el 71.5% de la población indígena en México vive en pobreza. Solo el 4.7% accede a servicios legales o defensores públicos en su lengua y que solo el 5% de los municipios indígenas tienen presencia regular de jueces y ministerios públicos.

Noticias Relacionadas Conoce a Rufino H León Tovar, candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial

"La historia oficial siempre nos habló de héroes, de batallas… pero calló lo más importante: la sangre indígena que construyó esta patria. Hoy, la desigualdad sigue siendo brutal. La mayoría de los pueblos originarios viven sin acceso real a la justicia, enfrentan trámites en un idioma que no es el suyo, y sentencias dictadas por jueces que no conocen su realidad." "Desde el Tribunal de Disciplina Judicial, no solo puedo sancionar a quienes se burlan del debido proceso… puedo poner el ojo donde nadie lo ha querido poner: en esa justicia que ha ignorado siglos de opresión. Ya basta. La patria no puede seguirse construyendo sobre la injusticia. Esta vez, que la ley se incline por quienes han sido borrados de la historia."

"Aquí se rinde homenaje a quienes defendieron la nación, pero ¿dónde está el homenaje real a los pueblos que siguen resistiendo en silencio? La justicia aún es sorda para quienes no viven en las capitales, para quienes hablan otras lenguas, para quienes no tienen apellido compuesto. Desde la magistratura de disciplina, mi compromiso es ir más allá de la ciudad, más allá de los escritorios. Es exigir que la justicia no solo se lea en libros, sino se vea en la vida cotidiana de los más olvidados."

Finalmente, Rufino H León sentenció que con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, se dará un impulso real para eliminar este mal que tanto aqueja a la sociedad mexicana, sobre todo a los que menos tienen; justicia pronta y oportuna para todos y todas, cárcel para jueces corruptos y sanciones severas para los juzgadores que retarden los juicios