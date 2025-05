Tenemos que fomentar una cultura de legalidad, de los valores éticos y los principios de derechos humanos: Artemio Zúñiga

Rumbo a la Elección Judicial 2025, José Artemio Zúñiga Mendoza, candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyo nombre aparecerá junto al número 38 en la boleta turquesa el 1 de junio, destacó la importancia de fomentar una cultura de legalidad, de los valores éticos y los principios de derechos humanos para darle un nuevo rostro a la justicia en México.

Con más de 20 años de experiencia en la judicatura y como juez de distrito, ratificado, señaló que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial actuara como un organismo independiente de la corte que se encargará de revisar el actuar de jueces y magistrados, bajo temas de corrupción, y de cerciorarse que los asuntos no tengan rezago, trayendo orden a la función de la justicia al imponer sanciones cuando existan conductas irregulares.

En entrevista con Miguel Aquino para "Las Noticias con Javier Alatorre" de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, explicó que el Tribunal de Disciplina Judicial será un organismo abierto a escuchar las voces y las demandas de las personas, dándoles una solución. Asimismo, aseguró que la clave para tener justicia en México no esta en las sanciones, si no, en fomentar una cultura de prevención de actos irregulares.

"La llave para la justicia en México está en la prevención. Va a ser una especie de complice judicial, es decir, vamos a prevenir que no existan actos irregulares, que no existan actos ilegales, que no exista corrupción.", señaló.