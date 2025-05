María Valdés Leal busca transformar la justicia desde un enfoque técnico, humano y con perspectiva de género

María Valdés Leal, candidata a magistrada del Tribunal Colegiado de Circuito especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, subrayó su compromiso con una justicia técnica, sensible y cercana a la ciudadanía, durante una entrevista en la que expuso su trayectoria, prioridades y visión para este órgano jurisdiccional clave.

Con una sólida formación académica en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Valdés Leal ha construido una carrera enfocada en temas técnicos como la competencia económica, sin perder de vista su compromiso con los derechos humanos.

Su paso por la defensa de pueblos indígenas marcó un punto de inflexión en su vocación profesional. “Vi un poder judicial lento, insensible e incompetente. Por eso decidí ingresar al Poder Judicial en 2011”, relató. Desde entonces, ha ocupado diversos cargos jurisdiccionales, incluida su labor como secretaria de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que la respalda como una candidata con experiencia y solidez técnica.

La candidata María Valdés Leal ejemplificó la intersección entre los derechos humanos y los temas técnicos en su ámbito. Recordó la sanción que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso en 2021 a la Liga MX por imponer topes salariales a las futbolistas.

Agregó que situaciones similares se han dado con productos de primera necesidad, como las toallas sanitarias, cuyos precios han sido manipulados afectando principalmente a las mujeres.

Valdés Leal detalló las tres prioridades que guiarán su actuación en caso de ser electa: garantizar certeza jurídica con solidez técnica, impulsar una justicia con enfoque en derechos humanos, y mantener un diálogo activo con la sociedad y el gobierno.

Si bien reconoció que desde el tribunal especializado que busca integrar no se abordan directamente los casos relacionados con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consideró necesario revisar la jurisprudencia sobre su funcionamiento. Señaló que, aunque las recomendaciones de la CNDH no son vinculantes, otras decisiones sí pueden ser impugnadas vía amparo.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en el proceso de renovación del Poder Judicial.

Hay perfiles que queremos transformar la justicia. Aunque no me corresponda atender de manera directa todos los problemas que la gente me ha compartido en los mercados de Iztapalapa, me llevo esa realidad en el corazón. Y usaré todos los espacios que tenga para visibilizar esos reclamos”, concluyó.