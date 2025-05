Eduardo León Sandoval: “La ciudadanía merece jueces cercanos, claros y comprometidos”

En en el marco de las últimas semanas previas a la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial el próximo 1 de junio, Eduardo León Sandoval, candidato Juez de Distrito, destacó los desafíos que enfrenta para llevar su experiencia a las urnas bajo un nuevo modelo de elección directa.

En entrevista con Manuel Zamacona para el programa de Zona de Noticias en Heraldo Radio, León Sandoval compartió sus impresiones sobre esta etapa sin precedentes para el Poder Judicial: “Es un nuevo escenario con nuevas reglas. Nosotros, como jueces en funciones, estamos aprendiendo a presentarnos directamente ante la sociedad”, dijo. Uno de los aspectos que más lo ha conmovido es “la calidez de la gente” en su recorrido por el territorio.

"Justicia cercana y sensible": Luis Rafael Hernández urge modernización en Poder Judicial

La gente es lindísima, y eso me motiva profundamente” Eduardo León, expresó.

Frente a los retos que enfrenta el Poder Judicial, León Sandoval señaló que la ciudadanía exige mayor transparencia y claridad en las sentencias. “Muchos sienten que el juzgador no atiende adecuadamente sus problemas, y creo que ahí están los mayores retos”, afirmó. Reconoció también que no solo el Poder Judicial, sino todo el país necesita reforzar distintos aspectos institucionales.

La campaña, dijo, se desarrolla bajo estrictas limitaciones: no hay presupuesto público, ni posibilidad de contratar publicidad en medios tradicionales o usar espectaculares.

Nos queda usar redes sociales y visitar directamente a la gente. En mi caso, no estaba acostumbrado a comunicarme por estas vías, pero nos hemos tenido que reinventar”, señaló el juez, con 30 años de carrera en el sistema judicial mexicano.

Respecto al ánimo ciudadano, León Sandoval observa una mezcla de entusiasmo y desinformación. “Hay personas que no piensan votar, pero también hay quienes están muy interesadas. Lo que falta es difusión, por eso nuestro trabajo es acercarnos y explicar qué está en juego”, dijo Eduardo León.

Sobre su principal fortaleza frente a otros aspirantes, destacó su trayectoria.

He sido oficial judicial, actuario, secretario, juez mixto y juez de distrito. Tengo 30 años de experiencia y 15 de ellos como juez de distrito. Me he preparado toda mi vida para este cargo”, afirmó Eduardo León.