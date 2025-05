"Durango necesita más que promesas, necesita rumbo, visión y un plan": José Ramón Enríquez

El Doctor José Ramón Enríquez Herrera, candidato a Presidente Municipal de Durango por la coalición integrada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, declaró que la entidad necesita algo más que promesas, pues necesita un rumbo, una visión y un plan.

Durante su participación en el primer debate electoral por la presidencia municipal de Durango, Enríquez Herrera, destacó la importancia de contar con un gobierno que demuestre su honestidad a través de acciones, y que trabaje de manera conjunta con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

"Necesitamos un gobierno honesto, no en el discurso, no en las palabras, en los hechos, que conozca, que sepa cómo resolver los problemas y sobre todo que esté articulado y esté coordinado con el Gobierno Federal que encabeza a nuestra gran Presidenta Claudia Sheinbaum", sentenció.

En su intervención, aseguró que es necesario implementar un nuevo plan de desarrollo, ordenamiento, planeación estratégica y sobre todo para pavimentación, dejando en claro su ideal por seguir gestionando con el Gobierno Federal.

Entre sus propuestas destacó su iniciativa por contar con una policía que este altamente preparada, esto a través de capacitaciones en territorio extranjero y nacional, y de un programa de reconocimiento. Asimismo, externo su intensión por terminar con las extorsiones en la entidad.

"Acabaremos con los pagos ilegales que hoy existen aquí en el municipio. No mentir, no robar y no traicionar. Amor con amor se paga y vamos a coordinarnos con la Dra. Claudia Sheinbaum. Ciudadanos, vamos a reconocer nuevamente a nuestros policías, a la corporación con una casa al mejor policía cada mes", declaró.