Tenemos la oportunidad de cambiar el sistema: Ana María Ibarra

La Reforma Judicial abre oportunidades y plantea retos importantes. El éxito de la reforma dependerá de quienes lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró Ana María Ibarra Olguín, candidata a ministra con el número 17 en la boleta morada. "Es la oportunidad de cambiar ese sistema, no se trata solamente de renovar a las personas, de cambiar a los jueces, importa mucho más quiénes van a ser estos jueces y estas fuerzas, y como ciudadanos, qué es lo que queremos", expresó.

Consideró que se requieren criterios claros para guiar a jueces y magistrados, además de garantizar la independencia del Poder Judicial.

Señaló que la gente humilde no va con las mismas posibilidades a un litigio, por lo que se requiere de jueces que puedan impartir “justicia con equidad, porque no todos venimos del mismo lugar, en este país se discrimina a las personas más pobres, necesitamos separar la justicia del dinero. Podemos usar al derecho como un instrumento para cerrar la brecha, empleando la ley para emparejar la cancha; el proceso debe estar al servicio de la justicia y no al revés”.

Dijo que el trabajo de los tres Poderes de la Unión es caminar juntos, tender puentes y no construir muros, “no podemos renunciar al diálogo, pero eso no significa que no haya frenos, límites y contrapesos, es momento de renovación y cambio, pero con respeto y diálogo.

Ana María Ibarra tiene el número 17 de la boleta morada. (FB Ana María Ibarra Olguín)

A propósito de la equidad de género, se congratuló de que esta elección abre la puerta a que haya paridad en los puestos del Poder Judicial, “de manera que se pueda poner un rostro femenino a la justicia y que se aborden los temas con perspectiva de género, pues solamente somos 12 por ciento de mujeres magistradas”. Sentenció que “el Poder Judicial le había cerrado la puerta a las mujeres”.

En esta carrera hacia las urnas, apuntó que ha caminado 14 estados, “la gente me reconoce; ojalá hubiera más tiempo para caminar más, porque veo ánimo de construir. La gente sí sabe qué quiere del Poder Judicial, pero nos hace falta escuchar”.

Invitó a la gente a conocerla en su página www.anamariaibarra.com y recordó que es la única que ha presentado su declaración 3de3, porque “la gente quiere juzgadores éticos”.