Alma de Lira, candidata a magistrada de Circuito, se compromete a tener cercanía con la gente

La candidata a magistrada de Circuito, Alma de Lira, habló en entrevista para el programa de Tal Cual, con Antonio Anistro y Alarcón en Heraldo Televisión, sobre su campaña para contender por un cargo en la elección judicial que se llevará cabo el próximo domingo 1 de junio del 2025. Señaló que el primer reto al que se enfrentó fue dar a conocer a las personas que habrá un proceso electoral para elegir puestos del Poder Judicial.

Asimismo, explicó que las personas magistradas de Circuito se encargan de revisar las resoluciones de los jueces de Distrito para corroborar que se hicieron apegadas a derecho conforme a la normatividad, determinan y verifican la veracidad, "revisamos los amparos directos e indirectos", dijo.

Al respecto, destacó que su principal propuesta es que la gente vea cercanos a los jueces y magistrados, "que los juicios no se lleven nada más en papel, sino escuchar a las personas". En ese sentido, afirmó que es una persona a la que le gusta ayudar a otras, "no solamente soy abogada, me gusta tener acercamiento con las personas".

Precisamente ahorita que estoy candidateando para ser magistrada, es algo que también quiero tener, cercanía a las personas para escucharlas", subrayó Alma de Lira.

Alma de Lira apuntó que su principal propuesta es que la gente vea cercanos a los jueces y magistrados / FOTO: Archivo

Hay que votar por la mejor propuesta: Alma de Lira

En entrevista para Heraldo Televisión, Alma de Lira refirió que será la candidata número 8, de la boleta rosa, para materia administrativa, y que para tener más detalles sobre sus propuestas y su trayectoria se pueden consultar sus redes sociales, así como en la página Conóceles del Instituto Nacional Electoral (INE), con su nombre completo Alma Itzel de Lira Castillo.

Pueden ver toda mi trayectoria, qué he hecho, qué cargos he tenido, tengo Facebook, tengo Twitter, así como un número telefónico en el cual me pueden escribir para decirme sus dudas", apuntó Alma de Lira.

Finalmente, la candidata a magistrada de Circuito invitó a las personas a que se informen en la página oficial del INE sobre los candidatos y sus propuestas, "hay que saber qué están haciendo los candidatos y sobre todo votar por la mejor propuesta", concluyó Alma de Lira.