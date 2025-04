Conoce a Celia Maya García, candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial

Nombre: Celia Maya García

Celia Maya García Último cargo: Consejera de la Judicatura Federal

Consejera de la Judicatura Federal Número de lista: 9

9 Escolaridad: Doctorado

Doctorado Trayectoria académica: Grado de Doctora en Derecho, Grado de Maestra en Derecho Fiscal y Grados de Licenciatura en Derecho y Contador Público.

Grado de Doctora en Derecho, Grado de Maestra en Derecho Fiscal y Grados de Licenciatura en Derecho y Contador Público. Redes: Facebook, @CeliaMayaGar; X, @celiamayagar; Instagram, @celiamayagar

Celia Maya García participa en este proceso electoral extraordinario, porque aspira a ser magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, por lo que su nombre aparecerá junto al número 9 en la boleta turquesa de la elección del 1 de junio

Fue consejera de la Judicatura Federal; es doctora en derecho y estudió la maestría en Derecho Procesal Penal; concluyó la maestría en impuestos; tiene la especialidad en Administración de Justicia en Tribunales de Circuito, además de la especialidad en Derecho Notarial y diplomados en Ética, Corrupción y El Sistema Nacional Anticorrupción

Sus propuestas están disponibles en Facebook, @CeliaMayaGar; X, @celiamayagar; Instagram, @celiamayagar

Participa en este proceso porque espera aportar experiencia para que el acceso a la justicia sea una realidad para todas y todos los mexicanos.

Considera que la justicia es entender que detrás de cada expediente hay personas con historias, derechos y esperanzas. La función jurisdiccional debe ser independiente, con ética y transparente, que garantice resoluciones justas e imparciales. Urge modernizar los procesos, eliminar trabas burocráticas y acercar la justicia a la gente. Las instituciones deben inspirar confianza. Mi compromiso es trabajar por un sistema que respete la dignidad de cada persona y haga valer el derecho con prontitud y equidad.

Desde su perspectiva, la justicia debe sentirse, no solo dictarse. La persona que acude a un tribunal lo hace con esperanza de ser escuchada y protegida. No permitamos que la justicia se perciba como un privilegio, sino como un derecho tangible para todos. Mi visión es una justicia humana, con jueces y magistrados capacitados no solo en derecho, sino en sensibilidad social. La tecnología debe ser una aliada para agilizar procesos, sin perder el trato digno y empático. La justicia debe ser rápida, clara y accesible.

Principales propuestas