Juan Pablo Vásquez Calvo: “La justicia no puede vivirse desde la oficina, las injusticias están en la calle”

Juan Pablo Vásquez Calvo, Profesional A en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aspirante a magistrado de Circuito en Materia Civil por el Primer Circuito, calificó como un proceso histórico, transformador y revelador la elección judicial que se llevara a cabo el próximo domingo 1 de junio.

“La justicia no puede vivirse desde la oficina, las injusticias están en la calle”, dijo Juan Pablo Vásquez Calvo.

El licenciado en Derecho precisó que el hecho de qu sea la primera vez que el Poder Judicial se elija de esa forma “te hace salir del escritorio” y “te pone en contexto con lenguajes y realidades que de otra forma no percibes”, lo que permite al juzgador tener más cercanía con la gente además subrayó la importancia del lenguaje “la justicia que no se entiende, no es justicia”.

“Necesitamos que las personas juzgadoras utilicen un lenguaje accesible”, señaló Juan Pablo Vásquez Calvo.

En jueves santo volanteamos y conocemos a vecinas y vecinos del Fraccionamiento Coyuya en la Iztacalco, acercándonos para escuchar y darnos a conocer con propuestas para alcanzar juntos uno Justicia de puertas abiertas.

En entrevista con Heriberto Vázquez para Informativo Fin de Semana de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, subrayó la necesidad de que los juzgadores tengan sensibilidad con la población “la sensibilidad del juez implica entender el contexto de las personas”.

“La sensibilidad del juez implica entender el contexto de las personas, sus historias, sus dolores, su dignidad, la forma en como lo daños causados por el conflicto se pueden ir reparando a través de las vías legales”, afirmó Juan Pablo Vásquez Calvo.

Se mostró optimista ante este nuevo proceso para elegir a los juzgadores ya que confió en que será “una nueva relación entre el Poder Judicial entre la ciudadanía”.