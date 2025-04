Conoce a Carlos Enrique Odriozola Mariscal, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Nombre: Carlos Enrique Odriozola Mariscal

Carlos Enrique Odriozola Mariscal Último cargo: Titular del despacho Bufete Odriozola S.C.

Titular del despacho Bufete Odriozola S.C. Número de lista: 57

57 Escolaridad: Maestría

Maestría Trayectoria académica: Abogado, Maestro y Doctorando por la UNAM. Especialidades en COLMEX, UP, Salamanca, IIJ, Harvard. Profesor UNAM y UP.

Abogado, Maestro y Doctorando por la UNAM. Especialidades en COLMEX, UP, Salamanca, IIJ, Harvard. Profesor UNAM y UP. Redes: Facebook, @Carlos Odriozola ; X, @57odriozola; Instagram, @57odriozola

Carlos Enrique Odriozola Mariscal participa en este proceso electoral extraordinario, porque aspira a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que su nombre aparecerá junto al número 57 en la boleta morada de la elección del 1 de junio

Odriozola Mariscal fue titular del despacho Bufete Odriozola S.C.; es abogado, maestro y doctorando por la UNAM; estudió especialidades en El Colegio de México, la Universidad Panamericana, la Universidad de Salamanca, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Harvard. Ha sido profesor en la UNAM y la Universidad Panamericana.

En redes sociales sus propuestas están disponibles en @Carlos Odriozola, en Facebook, @57odriozola, en X y @57odriozola en Instagram

Como abogado ciudadano defensor de Derechos Humanos por 30 años ante la SCJN, Odriozola Mariscal señala que quiere transformar la justicia desde dentro.

Concibe la función jurisdiccional como un acto de defensa de la gente frente al poder, con base en los derechos humanos. Los jueces deben estar al servicio de la justicia social, no de los intereses económicos ni políticos. Juzgar es proteger los derechos humanos de forma efectiva y real, reparar desigualdades y garantizar que la ley sirva a los más vulnerables, no a las élites, observando la seguridad jurídica. Afirma que ha defendido a las víctimas que el sistema ignora por más de 30 años.

La función jurisdiccional ha sido secuestrada por intereses políticos y económicos, en detrimento de la gente. Ha visto jueces que protegen al poder y olvidan al pueblo. Para é, juzgar es reparar desigualdades, no sostener privilegios. La justicia debe ser una herramienta viva al servicio de los más vulnerables. Si un juez no incomoda al poder, no está sirviendo al pueblo. Si la justicia no es para todos, entonces no es justicia. La justicia debe ser pronta, porque justicia retardada no lo es.

Principales propuestas