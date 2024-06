Rubén Moreira: a inversionistas les aterra que Morena no tenga contrapesos en el Congreso

El PRI en la Cámara de Diputados aseguró que hay preocupación por parte de los inversionistas después de los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio, ya que, para la próxima legislatura, desaparecerían los contrapesos y no habrá forma de parar las reformas constitucionales que presentó recientemente el Ejecutivo Federal,

El coordinador de parlamentario, Rubén Moreira Valdez, afirmó que esto provoca la caída del “súper peso” y de los mercados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sumado al reconocimiento de que hay un alto endeudamiento.

Acompañado por el economista Mario Di Costanzo, en el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el coordinador parlamentario del PRI realizó un análisis de la respuesta del titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sobre el nerviosismo financiero.

Asegura que no hay recursos para aumentar los programas sociales

Advirtió que los inversionistas que se asustaron esta semana con los resultados electorales y sacaron dólares, también saben que en los Precriterios Económicos 2025 de Hacienda ya se señala que el próximo año, no se contará con el dinero suficiente para aumentar los programas sociales y tampoco para obra pública nueva.

Criticó la alianza de los grandes inversionistas con el gobierno, que ahora se asustan por lo que dijo la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde respecto a que las dos terceras partes del Congreso las tiene Morena, por la posibilidad que iniciativas atractivas, pero que pueden llevar al país a la quiebra, sean votadas.

Entre las propuestas del Ejecutivo que generan temor, Moreira Valdés mencionó que la elección de los ministros de la Corte se realice por tómbola, que ya no habrá órganos autónomos, no habrá Amparo, no habrá minorías en las cámaras.

Estiman aumento de la deuda

De manera previa, en sus redes sociales, Moreira Valdez anotó que el resultado de las elecciones tiene aterrados a los inversionistas y con razón, no solo por la incertidumbre en la estabilidad económica y financiera del país, sino porque Morena cuenta también con los votos en las cámaras para sacar adelante las reformas que desmantelan el Estado Constitucional de derecho.

Mario Di Costanzo, analista económico recordó que el déficit ha ido creciendo en este sexenio, el cual suma en esta Administración 5.3 billones de pesos, con lo que se muestra que no hay estabilidad financiera. Sobre los precriterios señala que la deuda aumentará 1.1 billones de pesos, cerrando 2025 con una deuda total de 18.1 billones de pesos.

El especialista enfatizó que aumentará el pago de intereses de la deuda, mientras se reduce el gasto programable, indicios de que habrá menos para carreteras, salud y educación, porque ya no alcanza con lo que hay, y eso, dijo, es lo que ven los inversionistas.