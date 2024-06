IEPCJ debe responder por irregularidades detectadas en distritos electorales locales en Jalisco: Morena 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCJ), debe dar cuenta de más de un millón de votos además de aclarar porqué se han detectado paquetes vacíos, sin boletas en distintos distritos como el 1, 10, 11, 14, 17 y 20, además de bolsas de basura con boletas o en otros casos, boletas correspondientes a la elección de la gubernatura en paquetes de la Presidencia.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena señala que aún no se puede hablar de fraude debido a que todavía no se termina los cómputos en los 20 distritos electorales locales de Jalisco, sin embargo, una vez que concluyan se determinará la ruta legal.

Por lo pronto, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, adelantó que podría ser hoy por la tarde cuando queden presentadas denuncias por presuntos delitos electorales que han estado detectando en su ejercicio de observación.

En contraste con la insistencia de no llamar fraude a la situación que se ha venido dando en los últimos días en la entidad, Delgadillo lamentó que se esté dando una elección de Estado y que sí se haya planeado un fraude electoral en Jalisco.

"En las últimas horas hemos sido testigos de una serie de omisiones e irregularidades cometidas durante y después del proceso electoral por la propia autoridad del Instituto en el Estado, a las cuales en cualquier país del mundo se les estaría configurando como un fraude. Llamemos así con todas sus letras porque contamos con pruebas contundentes donde evidencian que estamos en presencia de una elección de Estado que está orquestada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en complicidad con la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, el candidato Pablo Lemus.

Claudia Delgadillo, adelantó que podría ser hoy por la tarde cuando queden presentadas denuncias por presuntos delitos electorales Créditos: Especial

Por su parte, Leonel Cota, el enlace de Morena en Jalisco sostuvo que ellos no negociará la voluntad de la gente y que hay diferencias de hasta 80 mil votos entre la elección federal y estatal, lo que ha provocado indignación en los ciudadanos.

Mencionó que en el Distrito 20, se localizaron actas que correspondían a la elección a la gubernatura en paquetes que correspondían a la Presidencia y que se recurrirá a todos los métodos legales para que se transparenten los resultados de la elección.

Tonatiuh Bravo, explicó los resultados que hasta ahora se tienen en el Distrito 11 local, en donde hubo paquetes que llegaron vacíos o sin ninguna acta.

Los paquetes en donde se detectaron irregularidades, son: 1.402 B 1.014 B 1.393 C1 1.400 C1 1.491 C1 1.452 C2 1.453 C2 1.499 C1 0.696 B 0.740 C1 0.693 B 0.751 C2 1.376 B 1.398 C1.

En tanto, Pedro Kumamoto, acusó que en Zapopan se han envontrado cientos, sino miles de votos saliendo en bolsas de basura, lo que notiene que ver con un protocolo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

Al corte nocturno, Kumamoto acusa que en 60 casillas que llegaron al Consejo Municipal en Zapopan, sin una sola boleta, lo que representa a 60 mil boletas que no se sabe dónde están.

En el Distrito 1 de Tequila, no se presentaron observadores de Movimiento Ciudadano ni tampoco de otros institutos políticos como el Partido de la Revolución Democrática, de Acción Nacional o del Partido Revolucionario Intitucional, se detectaron tres mil 800 votos a la gubernatura mismos que ya fueron recuperados.

Mario Delgado permanecerá en Jalisco

El dirigente político Mario Delgado dijo que en Mexico hay libertad de tránsito y que permanecerá en Jalisco hasta que se concluya el recuento de votos y se entregue la constancia de mayoría a Claudia Delgadillo como gobernadora.

Pidió a los simpatizantes y militantes de Morena que se encuentran en los consejos municipales que permanezcan en paz y que no caigan en provocaciones e incluso les pide vestirse de blanco para mostrarse a favor de la paz.

"Nosotros condenamos la violencia, venga donde venga, nosotros somos un movimiento pacífico que tuvimos ayer, que la gente sorprende a un delincuente electoral porque lo que hizo es un delito electoral. ¿Y qué querían, que lo agarraran a besos? Pues no, la gente se enojó y no lo dejó ir hasta que mostrara lo que traía esa bolsa y todo está documentado en video. Obviamente la gente se enojó, nosotros fuimos para pedirle a todos que se calmaran los ánimos y que actuáramos de manera pacífica, que no cayéramos en provocaciones, pero la gente es muy firme en la defensa de la democracia. Y aprovecho para hacer un llamado nuevamente a todos nuestros compañeros a que no caigamos en provocaciones, a que estemos ahí acompañando este proceso de manera pacífica, de manera voluntaria, si tienen la posibilidad vístanse de blanco".

