Guadalupe Taddei afirma hablar de un fraude electoral es denostar el trabajo del INE

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, defendió el trabajo que se realizó por parte del Instituto, pues informa que se se ha llevado con base en la legalidad, transparencia y sobre todo con la gran participación ciudadana, la cual, al termino del conteo de las actas distritales, aumentó al 61 por ciento.

Es un rotundo no, imposible, yo creo que no se vale en este momento en donde manifestamos tantos mexicanos nuestra intención de participar en la elección de nuestros gobernantes, no es válido no es correcto, ni siquiera políticamente intentar demostrar esta participación. Denostarla proponer siquiera decir, atisbar, una posibilidad de fraude no es posible, todos los actos del Instituto son a verificables, son transparentes.