Diputados que participaron en candidaturas regresan al Congreso de San Luis Potosí

Terminada la jornada electoral, durante la sesión ordinaria de este jueves del Congreso del Estado de San Luis Potosí se pudo ver el regreso de la mayoría de las y los diputados que participaron en candidaturas, entre ellos tres que perdieron la elección.

De los que perdieron regresaron a sus curules están: la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Dolores Eliza García Román, que perdió la alcaldía de Ciudad del Maíz; de Movimiento Ciudadano, Héctor Mauricio Ramírez Konishi, que perdió el distrito 03 federal.

De esta lista de chapulines legislativos perdedores aún no regresan: Gabriela Martínez Lárraga, del extinto Redes Sociales Progresistas (RSP), que perdió la elección en el Distrito 12 federal; el petista René Oyarvide Ibarra que no logró un escaño en el Senado, y el panista Ramón Torres García que no pudo reelegirse en el Distrito 10 local.

Legisladoras que también hoy regresaron, pero como triunfadores son la petista Cinthia Verónica Segovia Colunga, que ganó la presidencia municipal de Cedral; y la panista María Aranzazú Puente Bustindui, quien logró reelegirse en el VI Distrito local.

De los que ganaron pero no pidieron licencia son: el panista Rubén Guajardo Barrera, el morenista Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, la diputada del PVEM Martha Patricia Aradillas Aradillas, y el también diputado verde José Luis Fernández Martínez que ganó un distrito federal y ya había regresado desde antes de la jornada electoral.