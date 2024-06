Claudia Sheinbaum y AMLO: así se conocieron el mandatario y la presidenta electa

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta de México, ha mostrado su apoyo incondicional a Andrés Manuel López Obrado, actual presidente de México; debido a su gran cercanía inclusive en muchas ocasiones diversas personas han generado el rumor de que son familia y es que son más de 20 años que llevan siendo amigos, pero ¿cómo es que se conocieron?

Es importante señalar que tanto AMLO como la Dra. Sheinbaum está viviendo un importante momento en su carrera política, por un lado se concluye el primer piso del Movimiento de Transformación y por otro se da continuidad a la ideas sobre este proyecto, sumado a que la ex jefa de Gobierno será la primera mujer en liderar el país.

Debido a esta serie de cosas que los une, es por eso que a continuación te contaremos cómo es que se conocieron y ha durado su amistad más de dos décadas, en las cuales se han apoyado en su carrera.

Sheinbaum y AMLO durante su encuentro en Palacio Nacional. Foto: @claudiashein

Así fue como Claudia Sheinbaum y AMLO se conocieron

En el 2000, Andrés Manuel López Obrador fue electo como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México; en este tiempo buscó a diversos profesionistas que se integrarán a su gabinete.

José Barberán, científico de la UNAM y experto en cambio climático, era conocido de Annie Pardo Cemo, mamá de Claudia Sheinbaum, por lo que al buscar a una posible titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), no dudó en recomendar a la ahora virtual presidenta electa de México.

“Un amigo de mi madre me recomendó con él (AMLO), participé con Mario Molina, ingeniero Químico, en un equipo de trabajo que estudiaba la contaminación atmosférica de la ciudad, y aparte venía de los movimientos sociales, me invita (López Obrador) y soy parte de su gabinete, y de ahí me quedo trabajando con él”, detalló Claudia Sheinbaum en una entrevista.

Del 2000 al 2005, Sheinbaum fue titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), se encargó de liderar diversos proyectos como el segundo Piso del Periférico, el aprovechamiento de la energía solar, la primera línea del metrobús, entre otros.