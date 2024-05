Máynez: va a cambiar México el día que dejemos de ser un país machista

Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, aseguró que para cambiar el futuro del México, es necesario dejar a un lado el machismo, dejar de invisibilizar a las niñas y los niños, incluso, dejar de normalizar la exclusión de las personas con discapacidad y de los pueblos originarios.

Va a cambiar México, el día que todos asumamos que debemos de dejar de ser un país machista, que dejemos de ser un país que invisibiliza a las niñas y a los niños, que normaliza la exclusión de las personas con discapacidad de los pueblos originarios.

El cambio empieza con la participación de jóvenes, dice

Foto: Especial

Al sostener un diálogo con estudiantes de la Facultad Libre de Derecho del Estado de Chiapas, hizo hincapié en que México no va a cambiar, si es que no se empieza por cambiar el pensamiento de la sociedad y puntualizó que el cambio empieza con la participación de las y los jóvenes mexicanos.

“El día en que cambiemos socialmente va a cambiar México y estoy convencido de que con la participación de los jóvenes, de las nuevas generaciones lo vamos a hacer posible… Un hombre que cambie su perspectiva, que deje de pensar como pensaban hace 30 años; ¡qué pena andar yo cambiando pañales, andar yo cuidando al niño! Vas a disfrutar los años más maravillosos de tu hijo, la etapa más maravillosa de tu hija, vas a conocer cosas que tus padres, que tus abuelos, no pudieron conocer, experimentado por el machismo”, explicó.

Remarca postura contra tramo 5 del Tren Maya

Foto: Especial

Por otra parte, el abanderado del partido naranja resaltó que aunque el actual Gobierno federal ha dicho en reiteradas oraciones que el sur del país es prioridad, solo se han dedicado a destruir su patrimonio y sus recursos naturales, es por ello, que declaró que al ganar las elecciones el 2 de junio se encargará de corregir y adecuar los trazos del Tren Maya.

“El tramo 5 no tiene razón de ser ni financiera, ni turística, ni en materia de sustentabilidad. No es desarrollo del sur, a eso me refiero cuando dicen que el sur es prioridad, ¿cómo va a ser prioridad si estás destruyendo su patrimonio natural? Un tren así ni siquiera merecería llamarse maya porque los mayas, pueblos originarios de México, tienen otra visión sobre la naturaleza, sobre la relación con la tierra, sobre la relación con nuestras reservas, y me parece que sí hay que corregirlo, que hay que adecuarlo los trazos, que hay que estudiar muy bien el impacto ambiental, y que hay que tener una visión nueva sobre el desarrollo”, declaró.