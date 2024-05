Limpieza, ordenamiento, deportes y cultura en Iztacalco: así fue el primer debate entre candidatos de la alcaldía

Daniel Ordoñez llama a los ciudadanos a informarse para que sepan qué piensan quienes aspiran a gobernar. Los "malos gobiernos de Morena", dice, han abusado pues no han sido exigidos. Asegura que gobernará para todos incluso para quienes no lo apoyan y rechaza que sean los partidos los que gobiernan, sino que son sólo un mecanismo para llegar. Promete rodearse de los mejores perfiles pues admite que no es "todólogo". Pide que se revise su trayectoria como legislador, así como la trayectoria del resto de los aspirantes. "Voten por quien quieran, pero no dejen de votar", pide.

José Rodolfo Ávila, por su parte, dice que presenta la oportunidad de votar por un vecino. Recuerda que los partidos no son el único camino para llegar a un cargo y representar dignamente al pueblo. "Los partidos políticos son los que han llevado al país a donde está", aseverá. Pide a los habitantes reflexionar y votar por una experiencia nueva y un verdadero cambio, que invite a gobernar a los ciudadanos y no a su militancia. "Los partidos se pelean por los cargos, son su único interés", afirma.